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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استشهاد غواص.. الاحتلال يقصف أهدافًا بحرية للمقاومة الفلسطينية

قصف غزة
قصف غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه قصف عددًا من الأهداف البحرية لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس" في قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد غواص تابع لها زعم أنه كان يحاول التسلل إلى إسرائيل عبر البحر.

وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال دانيال حجاري، إن أرصفة ميناء خان يونس ومدينة غزة، التي تستخدمها المقاومة لتنفيذ عملياتها على إسرائيل تعرضت لقصف مدفعي من زوارق الصواريخ والمروحيات القتالية والمدفعية الأرضية.

وأضاف الجيش الإسرائيلي: "بالإضافة إلى ذلك، قتلت قوات البحرية الإسرائيلية غواصًا تابعًا لحماس حاول التسلل إلى إسرائيل من شواطئ غزة في وقت سابق اليوم".

وفي وقت سابق، كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أن قواته تحارب على 3 جبهات، معترفًا بتلقيه خسائر كبيرة جدًا جراء عملية “طوفان الأقصى”.

وأضاف جيش الاحتلال أن حصيلة ضحايا عملية طوفان الأقصى التي نفذتها حركة المقاومة الفلسطينية وصلت إلى 1200 قتيـ ـل والمصابين لأكثر من 2700.

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