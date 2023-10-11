الأمم المتحدة: 263 ألف فلسطيني على الأقل نزحوا من منازلهم داخل غزة

أعلنت الأمم المتحدة اليوم الأربعاء أن حوالي 263 ألف فلسطيني على الأقل نزحوا من منازلهم في قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي المتواصل علي القطاع والمستمر منذ يوم السبت الماضي.

وأطلقت فصائل المقاومة بقيادة حماس عملية طوفان الأقصي ضد الاحتلال الإسرائيلي ردًا علي الانتهاكات المتواصلة والمستفزة من جانب المستوطنين وقوات الاحتلال للمسجد الأقصي وللمرابطين في القدس.

واقتحم مئات المستوطنين الإسرائيليين، طوال أيام الأسبوع الماضي، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى.

وأفاد شهود عيان، بأن المستوطنين اقتحموا باحات الأقصى على شكل مجموعات متتالية من جهة باب المغاربة، وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته، خلال أيام عيد "العرش" اليهودي.

وفرضت سلطات الاحتلال بالتزامن مع عيد "العرش" اليهودي، قيودا على دخول الفلسطينيين الوافدين من القدس وأراضي الـ48، ودققت في هوياتهم واحتجزت بعضها عند بواباته الخارجية.

واستمرت أيام عيد "العرش" حتى السابع من أكتوبر الجاري، وكثفت "منظمات الهيكل" المزعوم هذه الفترة دعواتها لزيادة أعداد المستوطنين المقتحمين للمسجد الأقصى.

وعيد "العُرش" هو المناسبة الثالثة ضمن موسم الأعياد اليهودية هذا العام، ويأتي بعد رأس السنة العبرية الجديدة.

ويستغل الاحتلال الأعياد اليهودية للتضييق على أبناء الشعب الفلسطيني، بالتزامن مع انتهاكات كبيرة تمارسها قواته من فرض الحصار، وتشديد الإجراءات العسكرية على الحواجز، وإعاقة وصول الفلسطينيين إلى الأماكن المقدسة.