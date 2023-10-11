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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الصحة يعلن نقل خبرات مصر في القضاء على فيروس "سى" إلى باكستان

صدى البلد

التقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وزير الصحة بجمهورية باكستان "نديم جان"، لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجال الصحي.

جاء ذلك على هامش فعاليات أعمال الدورة الـ 70 لمنظمة الصحة العالمية  لإقليم شرق المتوسط، والتي تعقد فعالياتها في الفترة من 9 إلى 12 أكتوبر الجاري، بمقر المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بالقاهرة.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن اللقاء تناول مناقشة فرص التعاون المستقبلي بين البلدين في مجال مكافحة فيروس التهاب الكبد الوبائي "سي" بدولة باكستان، حيث أكد الوزير استعداد مصر للتعاون مع دولة باكستان الصديقة في تحقيق هدفها نحو القضاء على الفيروس من خلال تبادل الخبرات التي اكتسبتها مصر في هذا المجال.

وأضاف "عبدالغفار" أن الجانب الباكستاني استعرض خطط العمل في مجال إنتاج الأدوية واللقاحات ونقل تكنولوجيا التصنيع، حيث ناقش الجانبان إمكانية التعاون في هذا المجال مع الشركات الوطنية في مصر.

وتابع "عبدالغفار" أن الجانبين ناقشا فرص التعاون في تنظيم برامج لتدريب الكوادر الطبية الباكستانية، في إطار تبادل الخبرات بين البلدين، كما وجه وزير الصحة  بالتنسيق لإعداد زيارة ميدانية للجانب الباكستاني يتم خلالها زيارة عدد من المستشفيات ومراكز تقديم الخدمات الطبية وكذلك شركات إنتاج الأدوية واللقاحات للتعرف على القدرات والإمكانيات التي تمتكلها مصر في هذا المجال.

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