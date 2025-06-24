بدون ماكينة.. طريقة عمل آيس كريم المانجو الطبيعي

قدم الشيف محمد جمال عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك،طريقة عمل ايس كريم المانجو الطبيعي بدون ماكينه.

المقادير لعمل ايس كريم المانجو

نص كيلو مانجو قطع

نصف كوب سكر بودر

نص كوب لبن سائل

معلقتين كريم شانتيه

معلقة كاستر (اختياري)

الطريقة لعمل ايس كريم المانجو

- أحضري الخلاط، واضيفي داخله المانجو تخلط المانجو بدون اي اضافات نهائي تاخدي شويه من المانجو المخلوط وحطيه علي جنب ويقلب باقي الخليط مع المكونات ويخفق

جيدا حتي يصبح كريمي

- اسكبي الخليط في القوالب المخصوص بالفريزر ثم اضافة صوص المانجو اللي عملنا ويضاف علي الايس كريم المخفوق ويقلب جيدا واتركيها عدة ساعات حتى يجمد.

- اخرجيها من الفريزر