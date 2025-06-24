فساتين سهرة السبب.. فتاة تتهم سيدة وزوجها بالتعدي عليها وآخرين في السلام

حررت فتاة محضرا في قسم شرطة السلام أول ضد سيدة وزوجها اتهمتهم فيه بالتعدي عليها وفتيات آخريات داخل أتيلية فساتين جراء خلاف على تأجير فساتين.

مشادة تطورت لمشاجرة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من قسم شرطة السلام أول تضمن ورود بلاغا من سيدة اتهمت فيه أخرى وزوجها بالتعدي عليها وأخريات بالضرب جراء خلافات على تأجير فساتين سهرة.

وقالت الفتاة في بلاغها إن السيدة حضرت برفقة بناتها وزوجها الذي دخل رغم أن المكان مخصص للسيدات فقط وطلبا تأجير فساتين سهرة وحينما أبلغتهم بضرورة سداد مبلغ التأمين نشبت الخلافات.

وأضافت الفتاة أن السيدة رفضت دفع التأمين ونشبت مشادة تطورت لمشاجرة قاما فيها المشكو في حقهم بسبها وقذفها.