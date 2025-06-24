شوربة الكريمة.. ناعمة وغنية بطعم لا يُنسى

لمائدة غداء فاخرة، تبقى شوربة الكريمة اختيارًا لا يقاوم، بقوامها الكريمي الناعم ومذاقها الغني، الذي يجعل الجميع يقبل على تناولها، يمكنكِ إعدادها بمكونات بسيطة، ويمكنكِ تنويعها بإضافة الدجاج أو المشروم أو الذرة حسب ذوقك.

إليكِ طريقة عمل شوربة الكريمة الكلاسيكية خطوة بخطوة، للشيف سارة الحافظ.

المكونات لعمل شوربة الكريمة الكلاسيكية

طريقة عمل شوربة الكريمة

2 ملعقة كبيرة زبدة

2 ملعقة كبيرة دقيق أبيض

2 كوب مرق دجاج أو خضار

1 كوب حليب

1 كوب كريمة طهي

ملح وفلفل أبيض حسب الرغبة

رشة جوزة الطيب اختياري لإضافة نكهة مميزة

مكعب مرق اختياري

طريقة عمل شوربة الكريمة الكلاسيكية

طريقة عمل شوربة الكريمة

في وعاء على النار، ذوّبي الزبدة، ثم أضيفي الدقيق وقلّبي جيدًا حتى يتحول لونه إلى الذهبي الفاتح.

أضيفي المرق تدريجيًا مع التقليب المستمر حتى لا تتكتل الشوربة.

أضيفي الحليب مع الاستمرار في التحريك حتى يمتزج الخليط ويبدأ في التماسك.

أضيفي الكريمة ورشة جوزة الطيب والملح والفلفل الأبيض.

اتركي الشوربة على نار هادئة لمدة 5–7 دقائق مع التقليب حتى تحصلي على قوام ناعم ومثالي.

قدّميها ساخنة مع قطع خبز محمّصة أو رشة بقدونس مفروم للزينة.

نصيحة لنجاح عمل شوربة الكريمة

طريقة عمل شوربة الكريمة

يمكنكِ تحويلها إلى شوربة كريمة بالدجاج أو بالمشروم ببساطة عبر إضافة مكعبات دجاج مسلوقة أو مشروم مقطّع ومشوّح في الزبدة، قبل إضافة الكريمة.