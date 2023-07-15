طريقة عمل شوربة الكريمة في المنزل

شوربة الكريمة هي وصفة شهية ولذيذة تحضّر بسرعة وسهولة، وتتميز بقوامها الكريمي ونكهة الخضار المختلفة. إليك طريقة عملها للشيف سارة الحافظ

طريقة عمل شوربة الكريمة

طريقة عمل شوربة الكريمة

المكونات:

- 2 ملعقة كبيرة زبدة

- 1 بصلة كبيرة، مفرومة

- 2 فصوص ثوم، مفرومة

- 4 كوب مرق دجاج أو مرق خضار

- 4 حبات جزر، مقشرة ومقطعة إلى شرائح رقيقة

- 2 حبة بطاطس، مقشرة ومقطعة إلى مكعبات صغيرة

- 1 كوب كريمة سائلة

- ملح وفلفل أسود

- 2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم

الطريقة:

1. في قدر كبير على نار متوسطة، ذوبي الزبدة.

2. أضيفي البصل والثوم وقلبيهما حتى يذبلان.

3. أضيفي الجزر والبطاطس وقلبيهما لمدة 3-4 دقائق.

4. أضيفي المرق واتركيه يغلي.

5. اخفضي الحرارة واتركي الخليط يطهى لمدة 15-20 دقيقة أو حتى ينضج الجزر والبطاطس.

6. اسكبي المزيج في الخلاط واخلطيه حتى يصبح ناعماً.

7. اسكبي المزيج في القدر وأضيفي الكريمة.

8. سخني الشوربة على نار متوسطة لمدة 5 دقائق.

9. أضيفي الملح والفلفل الأسود حسب الذوق.

10. قدمي الشوربة الساخنة، وزيّنيها بالبقدونس المفروم.

يمكن تقديم شوربة الكريمة مع الخبز المحمص أو الفطائر المحشوة بالجبن أو اللحم المفروم. وتستطيعين تخزين هذه الوصفة في الثلاجة لمدة يومين تقريباً.