أسهل طريقة لعمل تشيز كيك المحلات

يعد التشيز كيك من أكثر أنواع الحلويات التى يحبها الكبار والصغار فلها مذاق مميز يرضى مختلف الأذواق ولكن تكلفة شراءه مرتفعة وفي نفس الوقت لاتجيد جميع النساء إعداده في المنزل بدرجة جودة عالية.

نعرض لكم اسهل طريقة لعمل تشيز كيك المحلات بمذاق احترافي من خلال خطوات الشيف أميرة شنب مقدمة برنامج أميرة في المطبخ المذاع على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير التشيز كيك

1 كوب بسكويت شاي سادة

½ كوب زبدة

1 كوب كريمة مخفوقة

½ كوب لبن مكثف محلى

¼ كوب قشدة

½ كوب مربى توت

طريقة عمل التشيز كيك



في كسرولة على النار ضعي الزبدة حتى تسيح ثم ضعي البسكويت المفتفت في بولة مع زبدة لينة وتقلب المكونات جيدًا للحصول على قاعدة للتشيز كيك.



في بولة يوضع كريم شانتيه، لبن مكثف محلى، قشدة وتخلط المكونات جيدًا للحصول على الحشو المطلوب.



في أطبق التقديم أو الكاسات أو قوالب الجاتوه الورقية ضعي قاعدة تشيز كيك ثم طبقة من الحشو ضعي مربى توت على الوجه ثم تقدم.

