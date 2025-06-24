متلازمة بارلو تهدد القلب .. اعرف أعراضها وأسبابها

يعد ارتخاء الصمام التاجي المعروف باسم متلازمة بارلو، هو نوع من أمرا القل حيث تتضخم أو تتمدد طيات أو شرفات الصمام التاجي.

تنتفخ هذه الطيات المتضخمة (تتدلى) في الأذين الأيسر مع انقباض القلب مع كل نبضة.

ووفقا لموقعpennmedicine يعني ارتخاء الصمام التاجي أن طياته لا تُغلق بإحكام بين كل نبضة قلب، مما قد يُسبب تسرب الدم عبر الصمام إلى الأذين الأيسر. تُسمى هذه الحالة ارتجاع الصمام التاجي .

أعراض ارتخاء الصمام التاجي



يعاني بعض المصابين به من أعراض خفيفة تتطور تدريجيًا مع مرور الوقت أما إذا ظهرت أعراض ملحوظة، فعادةً ما تكون مرتبطة بتسرب الدم (ارتجاعه) إلى الصمام.

قد تختلف الأعراض اعتمادًا على شدة ارتخاء الصمام التاجي وأبرزها:

تسارع ضربات القلب: ستشعر بنبضات قلب غير منتظمة، والمعروفة أيضًا باسم عدم انتظام ضربات القلب .



الدوخة: سوف تشعر بالدوار.



صعوبة التنفس: قد تعاني من ضيق في التنفس أثناء ممارسة التمارين الرياضية أو عند الاستلقاء.



التعب: قد يؤدي بذل مجهود بدني إلى شعورك بالتعب الشديد.



ألم الصدر: قد تشعر بعدم الراحة في صدرك والذي لا يكون ناجمًا عن نوبة قلبية أو مرض الشريان التاجي .

استشر الطبيب إذا كنت تعاني من أعراض مرتبطة بارتخاء الصمام التاجي.

أسباب هبوط الصمام التاجي



لا يُعرف الكثير عن سبب تدلي الصمام التاجي. وهو اضطراب مزمن يصيب حوالي ثلاثة بالمائة من السكان. وتزيد احتمالية تشخيصه لدى النساء بمرتين عن الرجال، إلا أنه قد يُصاب به في أي عمر. وقد يكون تدلي الصمام التاجي وراثيًا، وقد يرتبط بالعديد من الحالات الأخرى، بما في ذلك:

متلازمة مارفان

متلازمة إهلرز دانلوس

شذوذ إبشتاين

ضمور العضلات

مرض جريفز

الجنف.