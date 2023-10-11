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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب الحرب بغزة.. توقعات بارتفاع خيالي في سعر برميل النفط

النفط
النفط

 

أفادت وكالة الأنباء العالمية "رويترز"، اليوم الأربعاء بأن تصاعد الصراع بين غزة وإسرائيل قد يرفع سعر النفط إلى 100 دولار للبرميل، وذلك نقلا عن  مسؤول في قطاع الطاقة.


ووفقا لوكالة "رويترز"، فقد ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، حيث تصارع المستثمرون مع احتمال حدوث اضطرابات في العرض بسبب اضطرابات الشرق الأوسط.


وارتفع خام برنت 25 سنتا، أو 0.3٪، إلى 87.90 دولارا للبرميل، كما ارتفع خام غرب تكساس (WTI) 24 سنتا، أيضا 0.3٪، إلى 86.21 دولارا للبرميل.

 

ارتفع برنت وخام غرب تكساس بأكثر من 3.50 دولار يوم الاثنين حيث أثارت الاشتباكات العسكرية بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الاسرائيلي مخاوف من أن الصراع يمكن أن ينتشر خارج غزة، لكنه استقر على انخفاض في جلسة الثلاثاء.

 

وتنتج إسرائيل القليل جدا من النفط الخام، ولكن الأسواق قلقة من أن الصراع يمكن أن يتصاعد ويعطل إمدادات الشرق الأوسط، مما يؤدي إلى تفاقم العجز المتوقع لبقية العام.


ولا يزال هناك خطر من أن يتصاعد النفط، خاصة إذا كان هناك أي تورط إيراني. ففي ظل هذا السيناريو، فإن الإنفاذ الأقوى للعقوبات الأمريكية على النفط الإيراني من شأنه أن يشدد سوق النفط حتى عام 2024"، حسبما أفاد وارن باترسون وإيوا مانثي، المحللان من بنك ING، في مذكرة للعملاء.

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