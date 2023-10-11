إطلاق قذيفة مضادة من لبنان نحو إسرائيل.. واشتباك في سديروت أثناء زيارة بن غفير

أعلن الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن رصد إطلاق قذيفة مضادة للدروع من الأراضي اللبنانية نحو موقع عسكري بالقرب من قرية عرب العرامشة على الحدود اللبنانية إليها.

فيما ذكر موقع “لبنان 24”، أنه تم إطلاق صواريخ من الضهيرة بلبنان باتجاه الجليل الغربي.

كما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، عن المتحدث باسم جيش الاحتلال دانيال حجاري، أن هناك أنباء عن اشتباك مع مسلحين في سديروت أثناء زيارة ايتمار بن غفير وزير الأمن القومي إليها.

وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام عبرية، أن مقاتلي حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، وصلوا، الليلة الماضية، إلى مدينة عسقلان المحتلة، جنوبي فلسطين، عبر البحر، دون أن ترصدهم أجهزة المراقبة لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي.