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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: تجهيز قافلة مساعدات لدعم فلسطين يؤكد دور مصر التاريخي من القضية

مجلس النواب
مجلس النواب

أشاد النائب شحاته أبو زيد وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، بإعلان التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي استعداده لإرسال قافلة مساعدات  لدعم  فلسطين وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد السيسي.

و قال" الدولة المصرية تضع القضية الفلسطينية على رأس أولوياتها".

وأضاف النائب شحاته أبو زيد، في بيان له، أن القافلة التي يستعد التحالف ارسالها لفلسطين تشمل كميات ضخمة من المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والعلاجية، كما أنها تضم أطباء من جميع التخصصات وأدوية وأجهزة طبية لدعم الشعب الفلسطيني جراء أعمال العنف التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن  توجيهات الرئيس السيسي بتجهيز قافلة مساعدات  لدعم  فلسطين يؤكد أن الدولة المصرية هي الداعم والمساند الأول للقضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن مصر على مدى التاريخ كانت ولا تزال أكبر داعم حقيقي للقضية الفلسطينية.

وحذر النائب شحاته أبو زيد، من لانتهاكات التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي داخل الأراضي الفلسطينية، والتي تمثل انتهاكًا واضحا للمواثيق والقوانين الدولية، مؤكدا على أهمية أن يقوم المجتمع الدولي بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني الأعزل.

مصر فلسطين غزة مجلس النواب البرلمان التحالف الوطني

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