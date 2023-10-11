محافظ أسيوط يفتتح وحدة انتاج النيتروجين السائل بمديرية الطب البيطري



افتتح اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ،وحدة انتاج النيتروجين السائل بمديرية الطب البيطرى بأسيوط بتكلفة 7 مليون جنيه ، كما تفقد وصول بعض الأجهزة الطبية والمعدات البيطرية.

وذلك تمهيدًا لتوزيعها على الوحدات البيطرية والمجمعات الزراعية بالقرى الأكثر احتياجًا ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة ومرحلتها الجديدة المشروع القومي لتطوير الريف المصري والذي أطلقه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للإرتقاء بالمستوى الإقتصادي والإجتماعي والبيئي والصحي للأسر الأكثر إحتياجًا لإحداث تنمية شاملة بتلك القرى وتمكينها من الحصول على الخدمات الأساسية بما يتناسب مع المشروعات القومية التي تنفذها الدولة المصرية وفقًا لرؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة ..

رافقه خلال الافتتاح الدكتور صلاح علي مدير مديرية الطب البيطرى بأسيوط ، والدكتور رضا عليوة وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة والدكتور ممدوح بداري مدير مديرية الطب البيطري السابق وعبداللطيف فضالة رئيس حي شرق أسيوط.

حيث تفقد المحافظ عقب الافتتاح وحدة انتاج النيتروجين السائل واستمع إلى شرح من الدكتور صلاح على لطريقة عمل ماكينة انتاج النيتروجين السائل وأهميته واستخداماته في أعمال التلقيح الصناعي للحيوانات بتكلفة بلغت 7 مليون جنيه ليغطي احتياجات الوحدات البيطرية بعدد 7 إدارات بيطرية موزعة على قرى ومراكز المحافظة بالإضافة إلى سد احتياجات الإدارات البيطرية بالمحافظات المجاورة لتصبح وحدة أسيوط مركز اقليمي لتوزيع النيتروجين السائل.



كما تفقد المحافظ ومرافقوه بعض المعدات والأجهزة الطبية والمعدات البيطرية والتي تتكون من أجهزة سونار لاب توب والتي تعتبر الأولى من نوعها على مستوى صعيد مصر وتستخدم لفحص وتشخيص الأمراض عند الحيوانات بالإضافة إلى عدد كبير من وحدات تخزين النيتروجين السائل وترمس أحجام مختلفة لحفظ الخصيبات "السائل المنوي" للحيوانات بالإضافة إلى ماكينات رش الحيوانات وتعقيمها ضد الحشرات والآفات المختلفة ومعدات وأدوات الجراحة والعمليات والميكروسكوبات وأجهزة الكشف عن المعادن داخل أمعاء الحيوانات ومعدات التعقيم وأجهزة التليقيح الصناعي للحيوانات والتي سيتم توزيعها على الوحدات البيطرية بالقرى الأكثر احتياجًا بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وتم خلال الزيارة تسليم درع مديرية الطب البيطري لمحافظ أسيوط تقديرًا لدوره في دعم مشروعات حياة كريمة بالمحافظة كما كرم الوزير المحافظ الدكتور صلاح علي مدير مديرية الطب البيطرى والدكتور أيمن صبحي مدير ادارة الرعاية والعلاج وشئون الوحدات والدكتورة غادة جلال مدير إدارة الخدمات والدكتور ممدوح بداري مدير المديرية السابق تقديرًا لجهودهم.



والتقى محافظ أسيوط – خلال الزيارة – قيادات مديرية الطب البيطرى والعاملين بها لاستعراض أبرز مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمرحلتها الأولى فضلًا عن أهم المشروعات القومية والتنموية التي تم ويجري تنفيذها بالمحافظة وطالب كافة العاملين بالتفاني في العمل والنهوض بالوحدات البيطرية بالقرى والنجوع وتعظيم الاستفادة من الأجهزة والمكانات المتاحة بتلك الوحدات للنهوض بالثروة الحيوانية والداجنة بالمحافظة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين فضلًا عن تكثيف القوافل الطبية البيطرية بقرى ومراكز المحافظة تسهيلًا على المواطنين معلنًا المضي قدمًا في تنفيذ جميع مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في مرحلتها الأولى المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" والتى تستهدف 7 مراكز بالمحافظة بإجمالي 149 قرية و894 تابع وتم ويجري تنفيذ مشروعات بإجمالي 2000 مشروع بتكلفة اجمالية 44 مليار جنيه حتى الآن ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 4 مراكز هي "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب والفتح" ويتولى جهاز تعمير الوادى الجديد تنفيذ المشروعات بمركزى "منفلوط وديروط" ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا ويتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع.

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