بغدادي: ملتقى الخط العربي يتزامن مع ذكرى انتصارات أكتوبر

قال محمد بغدادي، قوميسير عام ملتقى القاهرة لفنون الخط العربي، إن انطلاق ملتقى الخط العربي تحت شعار "الخط والنصر" في هذه الدورة يأتي متزامنا مع ذكرى انتصارات أكتوبر.

وأضاف محمد بغدادي، قوميسير عام ملتقى القاهرة لفنون الخط العربي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولى”، أن شعار الملتقى هذا العام كان الخط والنصر، وكيف لعب الخط العربي دورا كبيرا عندما كانت مانشيتات الصحف بعبارات النصر وأخبار سير المعارك فى ذلك الوقت.

وأوضح أنه على هامش الملتقى تقام ندوة علمية بهذا العنوان أيضا، ودور الخطاط العربي فى نقل أحداث المعركة من خلال مانشيتات الصحف، لافتا إلى أن هذه الدورة تستضيف 172 فنانا من 16 دولة عربية وأجنبية.