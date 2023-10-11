بعد التصعيد مع إسرائيل.. طلب عاجل من حزب الله للجيش اللبناني وقوات حفظ السلام

أفادت وسائل إعلام لبنانية، أن حزب الله أبلغ الجيش اللبناني وقوات حفظ السلام الدولية بضرورة إخلاء جميع المواقع على الحدود الإسرائيلية.

جاء ذلك، بعدما أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام بلبنان أن صفارات إنذار دوت في مراكز تابعة لقوات اليونيفل على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

وذكرت الوكالة اللبنانية أن إسرائيل تقصف بلدات حدودية بالطائرات المسيرة.

وأضافت أن طائرات مسيرة معادية تشارك في القصف على محيط القطاع الغربي وتتصدى لها رشاشات المقاومة.

وتابعت "كذلك تجدد القصف على محيط بلدة مروحين بقذائف انشطارية وفوسفورية".

وقبل قليل، أعلن حزب الله اللبناني مسؤوليته عن استهداف موقع إسرائيلي وسقوط قتلى في صفوف الاحتلال، مؤكداً أن "المقاومة ستكون حاسمة في ردها على الاعتداءات الإسرائيلية التي تستهدف بلدنا".

وقال الحزب: "استهدفنا موقعا صهيونيا مقابل الضهيرة بصواريخ موجهة وسقوط عدد كبير من قوات الاحتلال بين قتيل وجريح".

وقصفت إسرائيل بلدات في جنوب لبنان بعد إطلاق صواريخ باتجاهها، وفق ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.

وذكرت الوكالة أن "محيط بلدة الضهيرة يتعرض لقصف مدفعي معادٍ، في حين يتعرض محيط بلدة يارين للقصف بقذائف فوسفورية، وذلك بعد تعرض موقع جرداي التابع للعدو للقصف".