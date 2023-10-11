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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غدا.. مسابقة كليماثون للشباب تختتم فعالياتها بمكتبة الإسكندرية

كليماثون الإسكندرية
كليماثون الإسكندرية للشباب

تنظم مكتبة الإسكندرية، من خلال برنامج دراسات التنمية المستدامة وبناء قدرات الشباب ودعم العلاقات الأفريقية بقطاع البحث الأكاديمي، بالتعاون مع مؤسسة “مناخ أرضنا” للتنمية المستدامة، ختام مسابقة كليماثون الإسكندرية، وذلك يوم الخميس الموافق 12 أكتوبر 2023 بقاعة الوفود بمركز المؤتمرات بمكتبة الإسكندرية في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا. 

ويأتي ذلك ايمانا من مكتبة الإسكندرية بأهمية طرح أهم التحديات البيئية، وعلى رأسها قضية تغير المناخ، وأن تكون منصة لأفكار الشباب.

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يتم تنظيم هذه المسابقة للعام الثاني على التوالي من أجل تشجيع الشباب لتنفيذ أفكار ومبادرات بيئية، حيث تقدم عدد كبير من الشباب بأفكار ومشروعات تسعى للحد من آثار تغير المناخ، في صورة مجموعات عمل.

وتم إعداد برنامج تدريبي لبناء قدرات وتدريب هؤلاء الشباب لتطوير المشروعات الخاصة بهم، ثم تم اختيار أفضل 11 مشروعا للتأهل إلى المرحلة النهائية، والتي سيتم تحكيمها بالمكتبة في ختام المسابقة.

جدير بالذكر أن مسابقة كليماثون يتم تنظيمها هذا العام في أربعة عشرة محافظة من أجل تمكين الشباب للمساهمة في الحد من الانبعاثات الكربونية والتكيف مع تغير المناخ وفي محاولة للخروج بأفضل أفكار لمشروعات بيئية واقتراحات لحلول للمشكلات المحلية التي تعاني منها المحافظات المختلفة والمتسببة فيها ظاهرة تغير المناخ.

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