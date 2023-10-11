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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

آداء إيجابي لمؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء

البورصة
البورصة

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات  اليوم الأربعاء، بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة. 

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.49% ليصل إلى مستوى 19821 نقطة.

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وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.58% ليصل إلى مستوى 23791 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.49% ليصل إلى مستوى 8299 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.72% ليصل إلى مستوى 3694 نقطة.

صعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.73% ليصل إلى مستوى 5504 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.03% ليصل إلى مستوى 5434 نقطة.

الأسهم القيادية الشركات الصغيرة والمتوسطة اخبار مصر مال واعمال البورصة المصرية Finance Real Estate

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