ارتفاع مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة.



وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.90% ليصل إلى مستوى 19583 نقطة.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.09% ليصل إلى مستوى 23431 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.97% ليصل إلى مستوى 8203 نقطة.



كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.89% ليصل إلى مستوى 3643 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.95% ليصل إلى مستوى 5420 نقطة.