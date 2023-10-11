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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الصحة تحذر من تشغيلة علاج لحالات الربو

علاج الربو
علاج الربو

طالبت هيئة الدواء المصرية، المواطنين، ومقدمي الخدمات الطبية، بمراجعة عبوات من مستحضر لعلاج حالات الربو الشديدة.

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وحذرت هيئة الدواء، في خطاب توعية، حمل الرقم 6 لسنة 2023، من دواء “FASENRA 30 MG SIRINGA PRERIEMPITA”؛ وذلك بعد بلاغ الشركة المصنعة عن مواصفات العبوات التي لا تخص السوق المصري، للتشغيلة رقم "NL0138".

وأشارت هيئة الدواء المصرية، إلى ضرورة التفرقة الظاهرية بين “العبوات الأصلية” و"العبوات التي لا تخص السوق"، وتتمثل في “عدم وجود أي بيانات تفيد الاستيراد الرسمي” للتداول داخل البلاد، كما أن اللغة المستخدمة، خلاف العربية والإنجليزية.

الربو هيئة الدواء المصرية هيئة الدواء علاج الربو FASENRA 30

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