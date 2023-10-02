هيئة الدواء توضح حقيقة التوتر وعلاقته بالحموضة المعوية

نشرت هيئة الدواء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك منشورا لتصحيح المعلومات الخاطئة بشأن أسباب ارتجاع المرئ أولها هي أن الإجهاد الشديد يسبب ارتجاع المريء​.

وأوضحت أن المعلومة الصحيحة هي ​أن التوتر لا يسبب الحموضة المعوية، ولكنه قد يزيدها سوءًا.

وأشارت إلى أنه يمكن أن يكون الضغط جسديًا وعقليًا والإجهاد البدني الشديد أثناء التعرض لمرض شديد سببا في حرقة شديدة.​

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وتنصح هيئة الدواءالمرضى الذين يعانون من الحموضة تجنب تناول المأكولات والمشروبات التي تتسبب في تهيج المعدة، مثل القهوة والشاي والأطعمة الدسمة أو الحارة، في حال استمرار الأعراض بعد تناول الأدوية؛ يجب مراجعة​ مقدم الرعاية الصحية​​.

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