ما أهمية الأدوية البديلة ؟ هيئة الدواء تجيب

كشفت هيئة الدواء المصرية عن أهمية الادوية المثيلة او البديلة وقالت عبر صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك عن أهمية الأدوية المثيلة وانها تضمن للمريض توافر اكثر من مثيل من شركات مختلفة لضمان تلبية احتياجات المريض ..



وأشارت ان مثائل الأدوية هي نفس الادوية و تحتوى على نفس المادة الفعالة للدواء الأصلي ، وعدم توافر الدواء الاصلي يسبب مشاكل للمرضي ولكن وجود مثائل للدواء له فوائد كثيرة اهمها ، انه نفس الفعالية مثل مثيلاتها ذات العلامة التجارية، و نفس السلامة، حيث إنها تخضع لنفس الدراسات الفنية، وهي ايضا نفس الجودة العالية، حيث إنها تخضع لنفس معايير الجودة.

وتحدثت عن أهمية الأدوية المثيلة ، أنها تساهم في توافر أكثر من مثيل بنفس الجودة والفاعلية والمأمونية.​

توافر أكثر من مثيل للشركات المختلفة يضمن تلبية حاجات المريض.

وأكدت هيئة الدواء، أن هناك بعض الاختلافات بين المثائل للأدوية ونظيراتها ذات العلامة التجارية، فقد تختلف فى لونها أو نكهتها، وهذه الاختلافات لا تؤثر على فعالية أو سلامة الدواء.

دعم توطين صناعة الدواء المصرية

مشيرة إلى أن هذه الأدوية يجرى تصنيعها وإنتاجها محليا، مضيفة أن الأدوية متوفرة، وتحتوي على نفس المادة الفعالة ،بنفس التركيب وبنفس طريقة التناول.

كما تؤدي نفس الوظيفة العلاجية ولكن بمادة فعالة مختلفة.