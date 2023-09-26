الدواء تحذر من مكمل غذائي شهير متداول بالأسواق| تعرف على القصه كاملة

حذرت هيئة الدواء المصرية، عبرمنشور لها على صفحتها الرسمية فيسبوك، من مكمل غذائي شهير متواجد في الأسواق بشكل كبير ، وقالت إن هناك عبوات مقلدة ومغشوشة منه ، وهذا المكمل الغذائي هو Efalex Liquid 120ml، والتشغيلات التابعة له، وتشغيلة رقم 11402.

وحذرت المواطنين من خطورته وطالبتهم بالاتصال بالخط الساخن 15301 أو طلب المعرفة من خلال الصيدلي أو الطبيب المشرف على الحالة، حال ظهور أي مشكلات ، خاصة ان هذا المكمل الغذائي يستخدم لدعم جميع وظائف العين والدماغ، بما يزيد القدرة على التعلم والتركيز.

وقالت ان هناك فروقا ظاهرية بين العبوات الأصلية منها والمقلدة، والتي تتمثل في طباعة رقم التشغيلة والصلاحية على الكرتونة الخارجية للعبوة المقلدة، فيما هي محفورة على العبوات الأصلية.

ما هو دواء إيفاليكس

مكمل غذائي يحتوي على زيت زهرة الربيع المسائية هو الزيت من بذرة نبات زهرة الربيع المسائية.

يستخدم زيت زهرة الربيع المسائية للاضطرابات الجلدية مثل الأكزيما ، الصدفية ، وحب الشباب.

يستخدم أيضا لالتهاب المفاصل الروماتويدي ، العظام الضعيفة (ترقق العظام) ، متلازمة رينود ، التصلب المتعدد (MS) ،، السرطان ، ارتفاع الكوليسترول ، أمراض القلب ، آلام الساق بسبب انسداد الأوعية الدموية العرج المتقطع) ، والإدمان على الكحول ، ومرض الزهايمر ، والفصام.

يحتوي زيت زهرة الربيع المسائية على "أحماض دهنية" التي تساعد على تقليل الالتهابات التي تتعلق بظروف الاكزيما و التهاب المفاصل و غيرها.زيت السمك الذي يشكل مصدر غني للأحماض الدهنية من بينها حمض الأراكيدونيك ، حمض غاما لينولينيك ، حمض الإيكوسابنتاينويك ، حمض الدوكوساهكساينويك (الأوميغا 3 والأوميغا 6 ) والتي تلعب دور معم في الحفاظ على سلامة أداء العيون والدماغ كما تساعد في الحفاظ على سلامة الشرايين وتقليل تراكم الدهون. فيتامين إي أحد فيتامينات الذائبة بالماء يعمل كمضاد للأكسدة ويحافظ على أداء جهاز المناعة، الزعتر مادة طبيعية تمتلك خصائص مضادة للأكدسدة والاتهابات .

ما هي استخدامات إيفاليكس؟

يساعد في دعم جميع وظائف العين والدماغ بما في ذلك زيادة القدرة على التعلم والتنسيق والتركيز.

مخاطر المكملات الغذائية المغشوشة :



يمكن أن يتسبب الأدوية والمكملات الغذائية المغشوشة في هبوط ضغط الدم مما يشكل خطورة.

تسبب زيادة مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية والإدمان لدى مستخدميها.