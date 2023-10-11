بوتين يعلن مفاجأة بشأن بناء محطة الطاقة النووية في مصر

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء، أن معدلات العمل في بناء محطة الطاقة النووية الروسية في مصر تستبق الجدول الزمني المحدد للمشروع.

وحسب "روسيا اليوم"، جاء ذلك خلال كلمته اليوم الأربعاء في الجلسة العامة لمنتدى "أسبوع الطاقة الروسي"، التي تناولت مختلف التحديات التي تواجهها سوق النفط العالمية.

وقال بوتين إنه من خلال مشروع الضبعة تساعد روسيا مصر على تحقيق الاستقلال في مجال الطاقة، مؤكدًا أن بناء محطة الطاقة النووية الروسية في مصر يتم قبل الجدول المحدد.

وتابع "يتم بناء وحدة الطاقة الرابعة لمحطة الضبعة للطاقة النووية في مصر قبل الموعد المحدد، وهذا هو مشروعنا الرائد في القارة الأفريقية، لكننا هنا لا نقتصر على مجرد بناء المحطة، بل أننا بالتعاون مع المتخصصين المصريين وأصدقائنا من مصر، نقوم بإنشاء الصناعة بأكملها".

ولفت إلى أنه لا يوجد منافس للصناعة النووية الروسية إذ تبني موسكو 22 وحدة طاقة في آن واحد في مختلف البلدان.

وتابع بوتين أن روسيا ستواصل تقديم مساهمة كبيرة في تحقيق التوازن في سوق الطاقة العالمية، لافتًا إلى أن استهلاك الطاقة الكهربائية في موسكو ينمو وهو ما يعد مؤشرا على نمو الاقتصاد.

وأكد الرئيس الروسي أنه لا بد من السيادة الاقتصادية بمجالي الطاقة والتجارة على خلفية تعرض الاقتصاد لتغيرات جذرية.