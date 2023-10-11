نافيًا تورط إيران.. بوتين يعلق على إرسال حاملة طائرات أمريكية لإسرائيل

اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، الولايات المتحدة الأمريكية بزيادة التوتر في الشرق الأوسط من خلال نشر قواتها البحرية، خاصة مع إرسالها حاملة طائرات إلى إسرائيل في خضم الصراع مع الفلسطينيين في غزة.

وحسب "روسيا اليوم"، أبدى بوتين استغرابه من إرسال حاملات طائرات أمريكية إلى الشرق الأوسط، مؤكدًا أن هذا يؤدي إلى تفاقم الوضع المتوتر بالفعل في المنطقة.

وأشار بوتين: "لا أعلم لماذا قررت الولايات المتحدة الأمريكية إرسال حاملة طائرات إلى الشرق الأوسط، ثم أعلنت عن إرسال حاملة أخرى، هل سيقصفون لبنان؟".

وتابع: "أم أنهم قرروا فقط تخويف شخص ما؟ لكن هناك أشخاصًا لم يعودوا خائفين من أي شيء، ومن الضروري عدم حل المشكلة بهذه الطريقة، بل البحث عن حلول وسط".

وأوضح: "الآن نسمع أن إيران متهمة بكل الذنوب، كالعادة، بلا دليل، لا يوجد دليل".