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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضخ دماء جديدة.. حركة تغييرات محدودة لرؤساء المراكز بـ الوادي الجديد

محافظة الوادي الجديد
محافظة الوادي الجديد

أصدر اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، قراراََ رقم 404 لسنة 2023 بتكليف ونقل عدد من رؤساء المراكز وذلك لحين الإعلان عن شغل الوظيفة بالطرق القانونية المقررة.

ونص القرار على نقل السيد نبيل حنفي لديوان عام المحافظة نقلا عن رئاسه مركز الفرافرة، و تكليف الدكتور ياسر سيد محمود رئيسا لمركز الفرافرة نقلًا عن رئاسة مركز بلاط، والسيد سلامة على محمد رئيسا لمركز بلاط. 

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وأوضح الزملوط حرص المحافظة على ضخ دماء جديدة من القيادات التنفيذية بكافة المستويات الوظيفية؛ لتطوير أداء منظومة العمل بما يُسهم في تعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين بالقطاعات المختلفة

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