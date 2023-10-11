شكري: نسعى إلى زيادة حجم الاستثمارات الإيطالية في مصر والتعاون بمجال الطاقة

أكد سامح شكري وزير الخارجية، أنه تم التباحث في العلاقات الثنائية والاقتصادية مع إيطاليا، وإيطاليا هي الشريك الأول لمصر من دول الاتحاد الأوروبي.

وقال سامح شكري في كلمته في مؤتمر صحفي مع نظيره الإيطالي: "20 % من الصادرات المصرية موجهة نحو إيطاليا وعدد الشركات الإيطالية العالمة في مصر كبيرة ".

وأضاف سامح شكري: "نسعى إلى توسيع التعاون بين البلدين وزيادة حجم الاستثمارات والشركات الإيطالية العاملة في مصر بما يعود بالنفع على البلدين".

وتابع سامح شكري: "هناك علاقة ثقافية عميقة بين البلدين وهناك تعاون بين مصر وإيطاليا في مجال التعليم وتم الحديث حول قضايا متصلة بالهجرة غير الشرعية وتناول هذه القضية من منظورها الشامل والتركيز على إمكانية تناول هذه القضية من منظومة الهجرة الشرعية والمنظمة".

وأكمل سامح شكري:" نسعى إلى تنمية العلاقات مع إيطاليا في مجال الطاقة والوصل الكهربائي بين البلدين ".