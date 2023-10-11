عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شكري: الوضع الإنساني في قطاع غزة خطير.. ويجب تكاتف الجهود لوقف الحرب

شكري يستقبل المفوض
شكري يستقبل المفوض العام للاونروا ومنسق السلام بالشرق الأوسط

صرَّح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة لوزارة الخارجية، بأن الوزير سامح شكري، استقبل اليوم، تور وينسلاند منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، وفيليب لازاريني المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وذلك في إطار متابعة تطورات وتداعيات التصعيد العسكري بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، والعمليات العسكرية ضد قطاع غزة وتداعياتها الإنسانية الخطيرة.

التخفيف من وطأة المعاناة الإنسانية

وكشف المتحدث باسم الخارجية، أن مناقشات الوزير شكري مع المسؤولين الأمميين، تركزت على تبادل الرؤى والتقييمات تجاه سبل التخفيف من وطأة المعاناة الإنسانية التي يتعرض لها أبناء الشعب الفلسطيني تحت نيران القصف الإسرائيلي العنيف والمستمر، حيث توافقت الرؤى حول ضرورة تجنيب المدنيين من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي التعرض لمخاطر التصعيد العسكري القائم، سواء داخل قطاع غزة أو في محيطه.

وأكد الوزير شكري في هذا الإطار، على الدعم المصري الكامل للأجهزة الأممية المعنية للاضطلاع بدورها الهام في ضمان انتظام الخدمات الحيوية ووصول المواد الإغاثية لأهالي قطاع غزة.

وحذر وزير الخارجية، من مغبة التوسع في تنفيذ سياسات العقاب الجماعي، والتجويع، والحصار، بالمخالفة لأحكام القانون الدولي الإنساني؛ لما لذلك من آثار وخيمة على تدهور الأوضاع الإنسانية للمدنيين.

مصر قلقة من تصاعد الأحداث 

كما أعرب وزير الخارجية عن قلق مصر البالغ  تجاه القصف الذي أصاب مدرسة تابعة للأونروا تأوي عائلات نازحة في قطاع غزة، حيث اتفق المشاركون فى اللقاء، على ضرورة احترام الوضعية الخاصة لمقرات ومرافق وكالة الأونروا في القطاع، باعتبارها محورية؛ لتقديم الخدمات الأساسية للفلسطينيين، وتوفر ملاذا آمنا للمدنيين في مثل تلك الظروف الصعبة.

واختتم السفير أبو زيد تصريحاته، مبرزاً حرص وزير الخارجية على تأكيد موقف مصر الثابت والراسخ تجاه ركائز حل وتسوية القضية الفلسطينية، حيث لفت الانتباه إلى أن مصر سبق وأكدت مخاطر غياب أفق الحل، وتزايد حدة الاحتقان لدى الشعب الفلسطيني، مؤكداً أن الحل الشامل والعادل للقضية الفلسطينية؛ هو الضمانة الوحيدة لتحقيق السلام والتعايش السلمي بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وفقاً لحل الدولتين.

شكري سامح شكري الأمم المتحدة غزة الخارجية قطاع غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وداعًا أزمة السكر|هبوط غير مسبوق من 40 جنيهًا.. وهذا ثمن الكيلو الآن

السيطرة علي حريق التهم محل قطع غيار سيارات بوسط القاهرة

1000 جنيه دفعة واحدة|تحرك مفاجئ في أسعار الذهب.. وهذا ثمن عيار21 الآن

أردوغان عن قصف المدنيين في غزة: إسرائيل لا تتصرف كدولة

طلبت الطلاق بعد الصباحية.. صدمة فتاة أربعينية بعد رفضها الكثير من العرسان

الجيش المصري جاهز وقادر.. تريند يجتاح تويتر خلال ساعات

لا تفريط في سيناء.. أخطر تصريح للرئيس السيسي عن مخطط الوطن البديل

بمقدم 25 ألف جنيه.. بدء حجز شقق جنة وسكن مصر الأحد المقبل

موضوعات متعلقة

اتصالات مستمرة.. مصر تجري مشاورات مع ألمانيا لاحتواء التصعيد الراهن بين الفلسطينيين والإسرائيليين

شكري: العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي استراتيجية.. ونتطلع لتعزيز التعاون التنموي

شكرى يشيد بمواقف البرتغال الداعمة لمصر وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين

وزير الخارجية يؤكد التزام مصر بمواصلة الجهود لعودة الفلسطينيين والإسرائيليين لمائدة المفاوضات

شكري يبحث تطورات الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها مع نظيره البولندي

شكري يلتقي وزيرة خارجية جنوب أفريقيا بمقر الأمم المتحدة في نيويورك

شكري: الانتقال من مرحلة التعهدات إلى التنفيذ ضرورة لإرساء نظام دولي عادل

وزير الخارجية: تعقد أزمات الشرق الأوسط يلقي بظلال خطيرة على استقرار شعوب المنطقة

ترشيحاتنا

صواريخ المقاومة ترعب إسرائيل.. إجراء جديد لـ وزارة تعليم الاحتلال

بعد تحقيقه 136 جنيه.. سحب فيلم مرعى البريمو لـ محمد هنيدى

رسميا.. انقطاع الكهرباء ونفاد الوقود في قطاع غزة |حصار كامل

سيناء مصرية وستظل.. أحمد موسى يدعو الفلسطينين التمسك بأرضهم

الاحتلال يقتل فلسطينيًا بزعم محاولته تنفيذ عملية قرب حاجز الأنفاق

جميلة إسماعيل تتراجع عن ترشحها في الانتخابات الرئاسية المقبلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل ينافس الاتحاد السعودي على لقب دوري روشن بالرياض؟.. القصة كاملة

بعد انفصالها عن خطيبها.. 10 صور أثارت ضجة لـ رنا رئيس| شاهد

فستان لافت.. هيدي كرم تبرز جمالها في أحدث ظهور | شاهد

انهيار نسمة محجوب في جنازة والدها بمسجد الحصرى

فيديو

تنبأت بالحرب ضد إسرائيل.. ماذا توقعت العجوز الصربية لعام 2023؟ أمر لم يصدق

ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 950

تحرك غريب في أسعار الذهب .. وعيار 21 مفاجئة

كيف خسر أحمد رزق وزنه.. الفنان يجيب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

اﻟﻤﺰﻳﺪ