إيلون ماسك يعتزم إنفاق 10 مليارات دولار في الذكاء الاصطناعي

أعلن الملياردير إيلون ماسك اعتزامه الاستثمار بقيمة 10 مليارات دولار في الذكاء الاصطناعي لتعزيز التكنولوجيا في سيارات شركته "Tesla" تسلا هذا العام.

ومن المقرر أن يركز الاستثمار على التدريب والاستدلال بالذكاء الاصطناعي، خاصة لتحسين تكنولوجيا القيادة الذاتية وسيارات الأجرة الآلية.

وشدد إيلون ماسك على أهمية هذا الاستثمار في منشور حديث له على "X"، وذكر أن مثل هذا الالتزام المالي ضروري لأي شركة تهدف إلى البقاء قادرة على المنافسة في صناعة السيارات.

ووفقا لماسك، فإن "أي شركة لا تنفق بهذا المستوى، وتفعل ذلك بكفاءة، لا يمكنها المنافسة". ومن المتوقع أن يؤدي استثمار ماسك الكبير إلى تطوير تكنولوجيا السيارات ذاتية القيادة وتكامل الذكاء الاصطناعي في صناعة السيارات.