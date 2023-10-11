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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 950

صدى البلد

قدمت مذيعة صدى البلد إيمان عبد اللطيف تغطية إخبارية حيث أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد الضحايا الفلسطينيين في غارات الاحتلال الإسرائيلي إلى 830 شهيدا و4250 إصابة.

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وفي وقت سابق من اليوم، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه شن غارات جوية واسعة النطاق على أحد أحياء قطاع غزة، مستهدفا أكثر من 100 موقع.

وأوضح جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن عشرات الطائرات المقاتلة شاركت في الغارات.

وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، أفادت بأن الزوارق الحربية الإسرائيلية أطلقت العشرات من قذائف مدفعيتها تجاه مراكب الصيادين الراسية في ميناء خان يونس ودمرت عددا منها.

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