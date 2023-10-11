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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لاعب يوفنتوس يخضع لتحقيق عاجل بسبب مراهنات غير قانونية

صدى البلد

أعلنت إنريكا جابيتا، المدعية العامة في تورينو، اليوم الأربعاء، خضوع نيكولو فاجيولي، لاعب وسط يوفنتوس الإيطالي، لتحقيق حاليًا؛ بسبب مراهنات غير قانونية مزعومة.

وقالت صحيفة “لا ستامبا” اليومية إن اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا، متورط في تحقيق جنائي يستهدف مستخدمي منصات المراهنة غير القانونية عبر الإنترنت إلى جانب مشتبه بهم آخرين لم تكشف عن هويتهم.


وقالت إنريكا جابيتا، في بيان عبر البريد الإلكتروني دون الخوض في تفاصيل: "أؤكد نبأ التحقيق".

ولم تذكر الصحيفة نوع المراهنة التي شارك فيها فاجيولي، وتمنع السلطات الإيطالية اللاعبين من المراهنة على مباريات كرة القدم، ولكن ليس على أنواع أخرى من المقامرة.

وقال مصدر قريب من القضية إن مكتب المدعي العام بالاتحاد الإيطالي لكرة القدم ينظر أيضًا في قضية فاجيولي، ما يؤكد جزءا آخر من تقرير “لا ستامبا”.


ويواجه أي لاعب تثبت إدانته بالمراهنة على مباريات كرة القدم خطر الإيقاف لثلاث سنوات على الأقل وغرامة لا تقل عن 25 ألف يورو بموجب قواعد الاتحاد الإيطالي.

ورفض يوفنتوس التعليق على هذه القضية، ولم تنجح على الفور محاولات الوصول إلى فاجيولي للتعليق.

وشارك فاجيولي في ست من أصل ثماني مباريات ليوفنتوس في الدوري الإيطالي هذا الموسم، وكان أول ظهور له مع المنتخب الإيطالي في نوفمبر الماضي حين شارك كبديل في مباراة ودية انتهت بالفوز 3-1 خارج أرضه على ألبانيا.

يوفنتوس نيكولو فاجيولي مراهنات غير قانونية المدعية العامة إنريكا جابيتا

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