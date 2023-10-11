إجراء عاجل من الاحتلال الإسرائيلي بسبب شدة قصف المقاومة الفلسطينية

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أنها تقوم بإخلاء المستشفيات ونقل المرضى من مستشفيات شمال إسرائيل إلى مستشفيات وسط إسرائيل.

ومنذ قليل، أفادت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، بدوي صافرات الإنذار مرة أخرى في تل أبيب والمناطق المحيطة بها، بما في ذلك حولون وبات يام وريشون لتسيون، للمرة الثانية خلال أقل من ساعة.

وأوضحت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، أن الصواريخ تستهدف منطقة تل أبيب للمرة الثانية خلال ساعة.

وفي وقت سابق من اليوم، أطلقت فصائل المقاومة الفلسطينية، وابلا كبيرا من الصواريخ نحو المستوطنات في جنوب"تل أبيب" ووسط إسرائيل، مستهدفة مطار "بن جوريون"، حسبما أفادت وسائل الإعلام المختلفة ووسائل التواصل الاجتماعي.