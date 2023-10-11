عاجل.. إسرائيل تعلن تشكيل حكومة الطوارئ| تفاصيل

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إنه تم الاتفاق على تشكيل حكومة طوارئ في إسرائيل تضم رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع، يوآف غالانت، ورئيس هيئة الأركان العامة العشرين لجيش الاحتلال، بيني غانتس، ورئيس أركان جيش الاحتلال، غادي آيزنكوت.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، في خطاب للشعب، على خلفية الحرب في الجنوب مع المقاومة الفلسطينية، إن حظر التجول هو بمثابة حكومة طوارئ، وهذا هو وقت الاتحاد ضد المقاومة الفلسطينية والعمل كقبضة حازمة، وهذا هو أمر الساعة سواء في الشعب أو في الكنيست أو في حكومة الطوارئ.

وصرح في بيانه: “لقد رأينا جميعًا القسوة والعنف في طوفان الأقصى، وأسر النساء والمسنين والأطفال من كل خلفية، وهو ما يتطلب ضرورة الوحدة الداخلية الإسرائيلية، وذلك بتشكيل حكومة طوارئ”.