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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

للمرة الثانية خلال ساعة.. تل أبيب تحت القصف الصاروخي للمقاومة الفلسطينية

تل ابيب
تل ابيب

أفادت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، اليوم الأربعاء، بدوي صافرات الإنذار مرة أخرى في تل أبيب والمناطق المحيطة بها، بما في ذلك حولون وبات يام وريشون لتسيون، للمرة الثانية خلال أقل من ساعة.

وأوضحت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، أن الصواريخ تستهدف منطقة تل أبيب للمرة الثانية خلال ساعة.

وفي وقت سابق من اليوم، أطلقت فصائل المقاومة الفلسطينية، وابلا كبيرا من الصواريخ  نحو المستوطنات في  جنوب"تل أبيب" ووسط إسرائيل، مستهدفة مطار "بن جوريون"، حسبما أفادت وسائل الإعلام المختلفة ووسائل التواصل الاجتماعي.

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اغلاق مطار تل أبيب 

ونقلت شبكة "العربية"عن مراسلها اغلاق مطار تل أبيب بعد القصف الصاروخي.

وأعلنت كتائب القسام مسؤوليتها عن قصف مطار بن جوريون برشقة صاروخية .

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