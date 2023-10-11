فلسطين.. قوات الاحتلال تستهدف سيارة إسعاف للهلال الأحمر واستشهاد 3 مسعفين

ذكر الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة 3 فلسطينيين بالرصاص الحي وأخرى بآلة حادة خلال تصدي المواطنين لهجوم المستوطنين على قصرة جنوب شرق نابلس.

وبين الهلال الأحمر بحسب صحيفة القدس الفلسطينية أن قوات الاحتلال استهدفت قبل قليل بشكل مباشر مركبة إسعاف تابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في غزة مما أدى إلى استشهاد ثلاثة مسعفين هم: خليل الشريف - يسري المصري - احمد دهمان.

كما استشهد المسعف حاتم عوض خلال أدائه لعمله الإنساني عند معبر كارمي شرق غزة بحسب ما ذكر الهلال الأحمر الفلسطيني.

ومن جانبها أبلغت ‬‏الهيئة العامة للشؤون المدنية بفلسطين وزارة الصحة باستشهاد مواطن (لم تعرف هويته بعد) عقب إطلاق الاحتلال النار عليه، قرب بيت لحم.