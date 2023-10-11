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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نيويورك تايمز: حماس دبرت “خدعة” لإسرائيل.. ومعظم قادة الاحتلال قتلوا أو أسروا

نيويورك تايمز: حماس
نيويورك تايمز: حماس دمرت “خدعة” لإسرائيل

ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز “ الأمريكية، أن خداع إسرائيل بشأن نواياها وإيجاد نقطة ضعف رئيسية في الجدار العازل على حدود قطاع غزة كان من بين العناصر الحاسمة في الخطة التي سمحت لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”  بتنفيذ عملية “طوفان الأقصي”.

وتحدثت الصحيفة مع مسؤولين أمنيين إسرائيليين كبار حول الاستنتاجات الأولية التي توصلت إليها أجهزتهم بشأن توغل قوات حركة المقاومة الفلسطينية “حماس” في جنوب إسرائيل.

وقالت المصادر إن المكالمات التي تم اعتراضها بين عناصر حماس تؤكد على ما يبدو التقييم القائل بأن الحركة لا تشكل تهديدًا وشيكًا.

كانت إسرائيل تعتمد بشكل مفرط على الجدار المتطور الذي بنته على طول حدود غزة، الذي يحتوي على أنواع متعددة من أجهزة الاستشعار والمدافع الرشاشة التي يتم تشغيلها عن بعد.

وقالت “نيويورك تايمز “، إن المسؤولين يعتقدون أن المنطقة غير قابلة للاختراق فعليا، وأبقوا على قوة عسكرية صغيرة نسبيا بالقرب منها، مع إعطاء الأولوية للمناطق الأخرى للانتشار.

وأضافت “نيويورك تايمز”، أن حماس دمرت ما لا يقل عن أربعة أبراج اتصالات باستخدام ذخائر اسقطتها طائرات بدون طيار في المرحلة الأولى من هجومها، مما جعل النظام “عديم الفائدة”.

ولم يتمكن الإسرائيليون من رؤية الاختراق الناتج للحاجز المادي، والذي تبين أنه مهمة أسهل مما توقعوا.

واستخدمت حماس المتفجرات والجرافات لإنشاء ما يقرب من 30 فجوة ليتدفق من خلالها نحو 1500 من قوات المقاومة الفلسطينية.

معظم قادة الاحتلال قتلوا أو أسروا

وأدى خطأ عملياتي من جانب إسرائيل إلى تجميع كبار قادتها في المنطقة في قاعدة واحدة، تم اجتياحها في هجوم خاطف شنته المقاومة الفلسطينية.

وقالت المصادر إنه مع مقتل معظم القادة أو احتجازهم كرهائن، فإن الاستجابة الإسرائيلية لحالة الطوارئ كانت غير منظمة وبطيئة.

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ولم يدرك الأشخاص الأعلى في سلسلة القيادة في البداية حجم التوغل وسط الفوضى.

واستغرق الأمر من الطائرات الحربية الإسرائيلية ساعات لتقديم الدعم الجوي للقوات، على الرغم من تواجدها على بعد دقائق فقط من المنطقة.

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