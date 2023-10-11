عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بدء تصوير مسلسل بقينا اتنين لـ شريف منير ورانيا يوسف

أول صورة من مسلسل
أول صورة من مسلسل بقينا اتنين

بدأ اليوم الفنان شريف منير تصوير أول مشاهد مسلسله الجديد بقينا اتنين، والذى كان يحمل اسم قائمة الأماني قبل تغييره.

المسلسل يضم مجموعة كبيرة من نجوم الفن بخلاف شريف منير ومنهم رانيا يوسف وميمي جمال وعمرو وهبة ومن تأليف أماني التونسي وإخراج طارق رفعت، والذى سبق وقدم مع شريف منير مسلسله الأخير إيجار قديم وحقق المسلسل نجاحا كبيرا وقت عرضه.

 


 طلاق شريف منير ولورا عماد

وكان شريف منير قد أعلن انفصاله عن زوجته عبر حسابه الشخصي انستجرام، وكتب شريف قائلا :"تم الطلاق بيني وبين السيدة لورا كل شي قسمة ونصيب واتمني لها كل خير".

وعلم صدى البلد أن طلاق الفنان شريف منير  وزوجته لورا هو الثالث بينهما والأخير ، وأن شريف منير هو من طلب الانفصال هذه المرة على عكس المرتين السابقتين اللتين طلبت لورا فيهما الطلاق .

 

انتقادات لشريف منير بسبب عزاء والدة دينا الشربيني 

 

وتعرض شريف منير لكثير من الانتقادات في عزاء والدة دينا الشربيني على خلفية فيديو انتشر وهو يقول "هووش " بعد سؤال سريع من إحدى الصحافيات، قائلًا "انتي فاكرة نفسك صحافية ولا إيه؟"

 

خرج شريف منير بفيديو اعتذار عبر السوشيال ميديا يعترف فيه عن أن رد فعله على الصحفية كانت غير ملائمة حيث أكد أنه شعر بالاستياء من نفسه بعد مشاهدة الفيديو ، خاصة مع حركة "شششش" وقوله "انتي فاكرة نفسك صحافية ولا إيه

شريف منير الفنان شريف منير بقينا اتنين قائمة الاماني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وداعًا أزمة السكر|هبوط غير مسبوق من 40 جنيهًا.. وهذا ثمن الكيلو الآن

1000 جنيه دفعة واحدة|تحرك مفاجئ في أسعار الذهب.. وهذا ثمن عيار21 الآن

السيطرة علي حريق التهم محل قطع غيار سيارات بوسط القاهرة

الجيش المصري جاهز وقادر.. تريند يجتاح تويتر خلال ساعات

لا تفريط في سيناء.. أخطر تصريح للرئيس السيسي عن مخطط الوطن البديل

طلبت الطلاق بعد الصباحية.. صدمة فتاة أربعينية بعد رفضها الكثير من العرسان

أردوغان عن قصف المدنيين في غزة: إسرائيل لا تتصرف كدولة

ابتزاز سيدة بصورها.. التحقيقات تكشف مفاجآت بواقعة إنهاء حياة عاطل في القاهرة

موضوعات متعلقة

22 ديسمبر.. كاظم الساهر يعود لأوبرا دبي وهذه قائمة أسعار تذاكر الحفل

إحالة لقاء سويدان وميدو عادل لمجلس تأديب وليلى علوي تعلق على مشاركة فيلمها فى مهرجان الجونة

أول تعليق من ليلى علوي عن مشاركة فيلم آل شنب في مسابقات مهرجان الجونة

صبري عبد المنعم يكشف عن خطته الفنية القادمة

تصل إلى 50 الف دولار.. تعرف على قائمة جوائز مهرجان الجونة السينمائي

إحالة لقاء سويدان وميدو عادل إلى مجلس تأديب بعد واقعة «القلم»

نفاد تذاكر حفل أصالة في السعودية

إحتفالا بمرور 50 عاماً على نصر أكتوبر.. أمينة تطرح كليب «تحيا مصر»

ترشيحاتنا

تلبية لطوفان الأقصى.. مسيرة لبنانية تخترق حدود إسرائيل وصفارات الإنذار تدوي

20 صورة ترصد تفعيل مجموعات الدعم بالمدارس في ثاني أسبوع بالعام الجديد

استشهاد 6 مسعفين وإصابة 15 .. الاحتلال الإسرائيلي يستهدف الطواقم الطبية بغزة

بعد إلغاء بطاقات الخصم المباشر .. تحرك عاجل من فودافون مصر

عاجل.. مصر تتولى ملف الأسرى الأجانب ومزدوجي الجنسية لدى المقاومة الفلسطينية

من الآن .. انقطاع الكهرباء عن قطاع غزة بشكل كامل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شكله غريب .. حسن شاكوش يتصدر التريند بسبب هذه الإطلالة |شاهد

بالحجاب.. ياسمين صبري تثير ضجة بظهورها | شاهد

امتى هنظبط الساعة| موعد تطبيق التوقيت الشتوي رسميًا.. وفوائده

هل ينافس الاتحاد السعودي على لقب دوري روشن بالرياض؟.. القصة كاملة

فيديو

قديروف يقترح تشكيل تحالف وإرسال قوات إلى غزة.. هل يفعلها الزعيم الشيشاني؟ «فيديوجراف»

حفاظا على الدولار.. التفاصيل الكاملة لوقف بطاقات الخصم المباشر

تنبأت بالحرب ضد إسرائيل.. ماذا توقعت العجوز الصربية لعام 2023؟ أمر لم يصدق

ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 950

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

اﻟﻤﺰﻳﺪ