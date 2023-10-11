الدكَر يكدّبني| منشور صادم من مرتضى منصور بشأن لجنة حسين لبيب بالزمالك

أعلن المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، نشر مستندات تدل على أكاذيب لجنة حسين لبيب.



وكتب مرتضى منصور من خلال حسابه الشخصي على موقع فيس بوك:" انتظرونا مرتضي منصور بعد طول صمت حفاظا علي استقرار النادي يرد بالمستندات علي أكاذيب اللجنة المزمع تعيينها لتدير النادي برئاسة حسين لبيب المسماة قائمة موحدة " قائمة كدة وكدة " للتحايل علي القانون وهم يعلمون أنها لجنة ستعين ويعلمون من الذكي الذي اختار هذه القائمة الوهمية وللاسف فاته ان شعب مصر وخاصة الزملكاوية اذكياء جدا وان 9 من اللجنة او القايمة الوهمية كانوا في اللجنة اللي خربت النادي منذ عامين او كانوا مرشحين في الانتخابات الماضية وقبل الماضية ورفضتهم الجمعية العمومية واسقطتهم جميعا .

مرتضى منصور يرد بالمستندات

وتابع :" كفي كذب وتضليل وتشهير انتظروا الرد بالمستندات التي أتحدى ان يكذبها دكر من المنتشرين في كل القنوات والمواقع والصحف.



الكيل فاض والصبر نفد ويجب كشف هؤلاء المتآمرين الذين يحاولون هم وانصارهم تضليل الرأي العام دون أن يكون في إيدهم مستند واحد يؤكد أكاذيبهم".