أحمد مرتضى منصور يوجه رسالة للاعبي سلة الزمالك قبل السوبر المصري

يواصل نادي الزمالك لكرة السلة تحضيراته لمواجهة الأهلي في كأس السوبر المصري، في البحرين يوم 20 أكتوبر الجاري.

وكتب أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق عبر حسابه علي تويتر "بالتوفيق للرجالة وللجهاز الفني بقياده كابتن مرعي"

وحدد الاتحاد المصري لكرة السلة، موعد مباراة القمة التي تجمع بين الأهلي والزمالك، ضمن منافسات بطولة كأس السوبر المصري لتقام يوم 20 أكتوبر الجاري في البحرين.

ويخوض فريق سلة الأهلي لقاء كأس السوبر بعد تتويجه بلقب دوري سوبر السلة للمحترفين وكأس مصر، فيما تأهل فريق الزمالك لمنافسات البطولة بعدما جاء في المركز الثاني كوصيف لمسابقة كأس مصر عن موسم 2023-2022.