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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

السجن 3 سنوات لتاجر الحشيش في الجيزة

صدى البلد

عاقبت الدائرة الثانية بمحكمة جنوب الجيزة، عاطل بالسجن 3 سنوات لاتجاره في المواد المخدرة.
صدر الحكم برئاسة المستشار حسين فاضل عبدالحميد الشحات وعضوية المستشارين محمد حسن عبدالسميع ود. أحمد محمد عبدالبديع شتا وأمين سر الجلسة وائل السيد ومحمد السيد.
كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم "وليد .م" في القضية التي حملت رقم 5549 لسنة 2023 والمقيدة برقم 2408 لسنة 2023 كلي جنوب الجيزة أأحرز بقصد الإتجار جوهر نبات الحشيش القنب في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
وفي وقت سابق عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي وعضوية المستشارين عبد الباسط الشاذلي وخالد عبد الغفار النجار الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، عامل بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمه 50 ألف جنيه لاتجاره في جوهر الحشيش المخدر ومقاومة السلطات وبراءة زميله في البساتين.
كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 8730 لسنة 2023 جنايات البساتين والمقيدة برقم 1093 لسنة 2023 كلي حلوان قيام المتهمين محمد سمير، 29 سنة، عامل و عطية فاروق، 33 34 سنة، عامل بدائرة قسم شرطة البساتين بمحافظة القاهرة بإحراز وحيازة جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
وأضافت التحقيقات قيام المتهمين بمقاومة الرائد وليد سليم معاون مباحث قسم شرطة البساتين بالقوة والعنف باعتباره من القائمين على تنفيذ أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها وكان ذلك أثناء تأديته وظيفته أثناء ضبطهما وبسببها لمنعه من ضبطهما محرزين للجوهر المخدر.

تاجر الحشيش الجيزة السجن 3 سنوات محكمة جنوب الجيزة المواد المخدرة

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