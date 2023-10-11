بسبب "البلح".. قرار من المحكمة بشأن قاتل زوج شقيقته بالواحات

قرر قاضي المعارضات بمحكمة الجيزة، تجديد حبس قاتل زوج شقيقته 15 يوما على ذمة التحقيقات ، بعصا خشبية في الواحات.

أقر المتهم أمام جهات التحقيق بنشوب مشاجرة بينه وبين زوج شقيقته بسبب مبالغ خاصة بتجارة البلح بينه وبين الضحية، على إثرها استل عصا خشبية، وضربه على رأسه حتى سقط قتيلا في الحال.

كشفت التحقيقات، أن المتهم قتل زوج شقيقته نتيجة خلافات بينهما بسبب تجارة البلح، وتعدى عليه "بعصا خشبية" ما أسفر عن إصابته بجرح قطعي في الرأس 15 سم، وتوفي في الحال.

وقررت النيابة العامة بالجيزة في وقت سابق حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت الطبيب الشرعى بتوقيع الصفة التشريحية على جثة المجني عليه لبيان سبب الوفاة وبيان ما بها من إصابات، وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها، وأمرت بفحص كافة الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.