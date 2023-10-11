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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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جامعة الدول العربية: التصعيد الجاري في الأراضي المحتلة ليس وليد اليوم

أحمد أبو الغيط الأمين
أحمد أبو الغيط الأمين العام لـ جامعة الدول العربية

قال أحمد أبو الغيط الأمين العام لـ جامعة الدول العربية، إن التصعيد الجاري في الأراضي المحتلة ليس وليد اليوم، و له أسبابه المعروفة للجميع وهي إنكار حقوق الفلسطينية، وإعتبار الفلسطنين من  من كل الألوان السياسية مشكلة أمنية لا أكثر من ذلك.

 جامعة الدول العربية: أدعو إلى الوقف الفوري لإطلاق النار ووقف التصعيد بالأراضي المحتلة.

وأضاف  أحمد أبو الغيط الأمين العام لـ جامعة الدول العربي كلمته باجتماع وزراء خارجية العرب، أن إسرائيل أعتبرت أن الإستطان مقدم على السلام، و أن الوضع القائم يمكن أن يستمر للأبد، مؤكداً أنه يدعو إلى الوقف الفوري لإطلاق النار ووقف التصعيد بالأراضي المحتلة.

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