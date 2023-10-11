أحمد موسى: أمريكا أرسلت حاملة طائرات ثانية لدعم إسرائيل

كشف الإعلامي أحمد موسى، عن تحرك حاملة طائرات جديدة من الولايات المتحدة الأمريكية من أجل دعم إسرائيل داخل غزة وفلسطين، في دعم غير مسبوق من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.

أحمد موسى يتحدث عن إسرائيل

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد" اليوم الأربعاء، أنه كان قد تحدث أمس أن الولايات المتحدة الأمريكية ستقوم بإرسال حاملة طائرات جديدة لإسرائيل، ووصلت بالفعل اليوم، وهو دعم واضح وغير مسبوق لإسرائيل.

وتابع أن الأزهر الشريف أصدر بيانا هاما من أجل الشعب الفلسطيني يهاجم من خلاله الكيان الصهيوني، وتم ترجمته بأكثر من لغة منها اللغة العبرية، في رسالة واضحة للكيان الصهيوني، تحت عنوان "الاحتلال أصل كل الشرور، والذي يرد فيه على الأكاذيب الخاصة بإسرائيل، والمخطط الخاص بهم، ويرد على الأسئلة المختلفة".