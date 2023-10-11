سيناء مصرية وستظل.. أحمد موسى يدعو الفلسطينين التمسك بأرضهم

شارك الإعلامي أحمد موسى، في هاشتاج الجيش المصري قادر وجاهز، عبر منصة أكس تويتر سابقا.

‏⁧وكتب: "الجيش المصري قادر وجاهز‬⁩… ثقوا تماما في بلدكم وجيشكم العظيم، مصر داعمه بقوة وطوال تاريخها وموقفها اقامة دولة فلسطينية وعملها متواصل لحقن دماء الاشقاء وتقديم المساعدات وعلاج الجرحي، مصر لن تسمح ابدا بالتفريط في أراضيها لاحد، سيناء مصرية وستظل، علي الفلسطينيين التمسك بأرضهم" .

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أن سلاح الجو ضرب موقع استطلاع تابعًا لحزب الله ردًا على إطلاق نار عبر الحدود اللبنانية.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال دانيال حجاري عبر حسابه بمنصة "إكس" "هاجمت طائرة تابعة للجيش الإسرائيلي قبل قليل نقطة مراقبة تابعة لحزب الله، ردًا على إطلاق نار مضاد للدبابات ضد قوة تابعة للجيش تم تنفيذه قبل فترة قصيرة".

بالإضافة إلى ذلك، أطلقت مدفعية جيش الاحتلال النار باتجاه المنطقة التي تم اكتشاف إطلاق النار منها.