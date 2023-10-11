الجيش المصري جاهز وقادر.. تريند يجتاح تويتر خلال ساعات

تصدر هاشتاج الجيش المصري قادر وجاهز، موقع التواصل الاجتماعي تويتر، خلال الساعات القليلة الماضية.

وأعرب خلاله المغردون عن دعم القضية الفلسطينية، مأكدين أن استقرار المنطقة خط أحمر، وواثقين في عظمة الجيش المصري.

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أن سلاح الجو ضرب موقع استطلاع تابعًا لحزب الله ردًا على إطلاق نار عبر الحدود اللبنانية.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال دانيال حجاري عبر حسابه بمنصة "إكس" "هاجمت طائرة تابعة للجيش الإسرائيلي قبل قليل نقطة مراقبة تابعة لحزب الله، ردًا على إطلاق نار مضاد للدبابات ضد قوة تابعة للجيش تم تنفيذه قبل فترة قصيرة".

بالإضافة إلى ذلك، أطلقت مدفعية جيش الاحتلال النار باتجاه المنطقة التي تم اكتشاف إطلاق النار منها.

وفي وقت سابق، أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الأربعاء، استهداف موقع إسرائيلي، وسقوط قتلى في صفوف الاحتلال.