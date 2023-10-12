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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

شركة العاصمة الإدارية توقع اتفاق شراكة لجذب مدارس Wycombe Abbey البريطانية الدولية

شركة العاصمة الإدارية
شركة العاصمة الإدارية توقع اتفاق مدارس Wycombe Abbey

وقعت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية اتفاقية مع شركة Wealth Management Company (WMC) ممثل مدارس Wycombe Abbey البريطانية والشركة الدولية للتعليم؛ لإنشاء تحالف متخصص يدير مدرسة الحي الدبلوماسي والمدارس الدولية المزمع إنشائها في الشرق الأوسط وإفريقيا، في إطار خطط التحالف الاستثمارية في التعليم المتميز محلياً وقارياً والتي تبدأ بافتتاح أول فروع المدرسة الدولية في العاصمة الإدارية الجديدة بمصر.


وقام بتوقيع الاتفاقية كل من: المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية وباتريك شيرنجتون، رئيس مجلس إدارة مجموعة Wycombe Abbey الدولية، والدكتور خالد القاضي رئيس مجلس إدارة شركة WMC، وذلك بحضور كل من قدسي رشيد نائب السفير البريطاني بالقاهرة، والدكتور محمد مكاوي رئيس مجلس إدارة الشركة الدولية للتعليم ولفيف من السفراء والشخصيات العامة ورجال الأعمال.


من جانبه قال المهندس خالد عباس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية: "يشهد قطاع التعليم في مصر تقدمًا وتطورًا كبيراً في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي .


وأكد أنه منذ بداية فكرة إنشاء العاصمة الإدارية تم وضع خطط استثمارية على المستويين المحلي والإقليمي وتشمل التوسع في إدارة المدراس الدولية في الشرق الأوسط وإفريقيا.


وأضاف عباس أن الخطوة الأولى لإحداث طفرة فريدة من نوعها في قطاع التعليم في العاصمة هي إنشاء شركة بالتحالف مع شركة WMC والشركة الدولية للتعليم لإدارة مدرسة Wycombe Abbey في الحي الدبلوماسي بالعاصمة الإدارية.


وأشار إلى أن مدرسة Wycombe Abbey مدرسة خاصة رائدة عالمياً في مجال التعليم بالمملكة المتحدة وهي من أعرق وأقدم المدارس على مستوى العالم حيث تمتلك خبرة لأكثر من 125 عام وتشتهر بنتائجها الأكاديمية المتميزة وأن مدارسWycombe Abbey اختارت العاصمة الإدارية الجديدة كمحطة ثالثة لها بعد الصين وهونج كونج وتأتي الاتفاقية مع المدرسة في إطار خطة استثمارات شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية على المستويين المحلي والإقليمي.


ولفت إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة تضم حالياً عدد من المدارس والجامعات الدولية لإحداث نهضة تعليمية متميزة وشاملة في قطاع التعليم.


من جانبه، قال قدسي رشيد، نائب السفير البريطاني بالقاهرة: "نحن فخورين بالتواجد في العاصمة الإدارية الجديدة؛ حيث إن Wycombe Abbey، هي إحدى العلامات التجارية القوية في مجال التعليم في بريطانيا، مضيفاً أن اتفاقية اليوم هي مجرد بداية لعصر تعليمي يبدأ من مصر والسفارة البريطانية جاهزة لتقديم كل الدعم ونتطلع لنرى الطلبة في المدارس".


من جانبه أعرب بيتر وارن، رئيس مجلس مجموعة مدارس Wycombe Abbey عن سعادته بالتواجد في مصر وبتوقيع اتفاقية إنشاء فرع للمدرسة في العاصمة الإدارية الجديدة التي شهدت تطوراً ملموسا وكبيرا .


وأضاف أن "تواجدنا في العاصمة الإدارية الجديدة من خلال شراكتنا مع WMC وشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ACUD يأتي في إطار توسعاتنا خارج المملكة المتحدة في مصر وعدد من الدول الإفريقية".

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من جانبه أشاد الدكتور محمد المكاوي، رئيس Wealth Management Company WMC بالعاصمة الإدارية الجديدة وبتوقيع الاتفاقية بيننا وبين مدارس Wycombe Abbey وشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ACUD، مشيراً إلى أن مدرسة Wycombe Abbey هي مدرسة خاصة رائدة عالمياً في مجال التعليم في مدينة باكينجهامشير بالمملكة المتحدة وتدير أربعة مدارس دولية في الصين وهونج كونج. 


وفي السياق، قالت جو دانكن، مديرة مدرسة Wycombe Abbey إن المدرسة تأسست منذ أكثر من 125 عاماً في عام 1896 من قبل السيدة فرانسيس دوف. 


والمدرسة معروفة بنتائجها المتميزة التي تتيح لطلبتها الحصول على أماكن في أفضل الجامعات حول العالم، ولديها خبرة كبيرة في تطوير المناهج الدراسية المتنوعة لإلهام طلبتها ليصبحوا قادة المستقبل وأن وجود فرع لمدرسة دولية كبيرة تعد من أهم المدارس الدولية في العالم، إلى جانب المدارس والجامعات الدولية الموجودة بالفعل في العاصمة الإدارية الجديدة يؤكد ثقة المؤسسات التعليمية الدولية والإقليمية والمحلية في العاصمة الإدارية الجديدة".

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