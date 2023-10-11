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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

شكري يناقش مع نظيره الإيطالي التعاون الثنائي ومحاربة الهجرة غير الشرعية

صدى البلد

نشرت وزارة الخارجية بيانا صادرا ، اليوم الأربعاء، عن اجتماع وزير الخارجية سامح شكري ونظيره الإيطالي ونائب رئيس الوزراء أنطونيو تاياني.

وجدد الوزيران على التأكيد أن الشراكة الاستراتيجية القوية بين مصر وإيطاليا وألتزامها بالعمل المشترك لمواصلة تعزيز هذه الشراكة وتعزيز التعاون الثنائي.

واتفق الوزيران بحسب البيان على تكثيف الاتصالات المستمرة بين مختلف أصحاب المصالح من كل الجانبين بهدف تنفيذ مشروعات ذات منفعة متبادلة بما في ذلك الطاقة الخضراء المتجددة فضلاً عن توطين الصناعات ذات الاهتمام المشترك.

تعزيز التعاون الثنائي

كما اتفق الوزيران على تعزيز الحوار والتعاون لدعم الجهود الجارية وإيجاد سبل جديدة للتعاون بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كما ناقشا دعوات مستمرة لإصلاح النظام المالي الدولي لزيادة تمويل التنمية وكذلك تطوير آليات لضمان استدامة القدرة على تحمل الديون وتجنب أزمة ديون عالمية.

تعزيز التعاون بشأن محاربة الهجرة غير النظامية

 

واتفق الوزيران على تعزيز الحوار والتعاون بشأن قضايا الهجرة بما في ذلك تعزيز المسارات القانونية ومكافحة الهجرة الهجرة الغير شرعية والإعراب عن القلق الشديد إزاء الضغط المتزايد للهجرة غير النظامية عبر البحر الأبيض المتوسط  فضلاً عن الخسائر غير مقبولة في الأرواح البشرية التي تنطوي عليها هذه التدفقات غير النظامية.

وجدد الوزيران الدعوة إلى اتباع نهج أكثر شمولاً وتضافراً واتخاذ الأجراءات أكثر حزمة وفاعلية على الصعيد الثنائي وبالتعاون مع الأتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية والأمم المتحدة لمعاجلة أسباب الهجرة غير النظامية بما في ذلك الأفتقار إلى التنمية عن زيادة وحشد الدعم المالي لمصر  من أجل التخفيف من عبء استضافة الأعداد المتزايدة من المهاجرين واللاجئين وتعزيز العودة الطوعية وإعادة الأدماج ومكافحة الشبكات الإجرامية العابرة للحدود الوطنية والمتاجرين بالبشر والمهربين وتعطليها وتعزيز التعاون في مجال التدريب التقني و المهني.

وسلط الوزيران الضوء على أهمية مبادئ والأجراءات المنصوص عليها في "عملية روما" .

كما أكد الجانبان على دعمهما القوي لوضع وتنفيذ خطة عمل استراتيجية وشاملة على النحو المتفق عليه في خلاصات المؤتمر الدولي للتنمية والهجرة في 23 يوليو 2023 واتفقا على العمل سوياً في اللجنة التوجيهية المنصوص عليها في الخلاصات المذكورة أعلاه.

ورحب الوزيران بالأجتماع الأول لـ "المائدة المستديرة الفنية للهجرة" الذي عقد في روما في 20 يوليو 2023 مع التطلع إلى الأجتماع الثاني الذي سيعقد في الخريف القادم بالقاهرة.

وفيما يتعلق بتعزيز المبادرة الإقليمية على النحو المتصور في "عملية روما" اشار الوزيران إلى نجاح المشروع المشترك لبناء قدرات "التدريب الدولي في أكاديمية الشرطة المصرية" وشملت النسخة الأولى نحو 360 مشاركا من أفراد الشرطة ومسؤولي الحدود من أكثر من 20 دولة إفريقية في برامج تدريبية بشأن إدارة تدفقات الهجرة والتحقيقات في مكافحة الأتجار بالمهاجرين والجرائم ذات الصلة، ومراقبة الحدود واكتشاف الوثائق المزورة .

وستبدأ النسخة الثانية من المشروع يناير المقبل لبرنامج مدته عامان.

 

 

 

أصحاب المصالح الإيطالي الاستراتيجي الاهتمام المشترك استراتيجية الاتصالات استضافة

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