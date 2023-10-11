اللواء نصر سالم: إسرائيل تستخدم القنابل الفسفورية المحرمة دوليا بكل خبث ودهاء

قال اللواء نصر سالم أستاذ العلوم الإستراتيجية بأكاديمية ناصر العسكرية، إن إسرائيل تستخدم القنابل الفسفورية المحرمة دوليا بكل خبث ودهاء لأن لها ما يؤثر على بنية الإنسان إذا أصيب بها وتسيب أمراض سرطانية ولذلك فهي محرمة دوليا، وهم اول من استخدامها ضد الفلسطينيين.



واكد، سالم ،خلال لقائه ببرنامج “ مصر جديدة” المذاع على فضائية “ الأى تي سي” تقديم الإعلامية "إنجي أنور" أنهم الإسرائيليون يستخدمون الفسفور الأبيض بشكل بشع، ويأتي هنا دور المجتمع الدولي ليرفض تلك الجرائم ولكنهم يشجعوا إسرائيل على ذلك ويردعوا أي ازرع مقاومة قد تفكر في التدخل.



وأستطرد، أستاذ العلوم الإستراتيجية بأكاديمية ناصر العسكرية، واذا كانت إسرائيل وصلت فلسطين ليصل لهذا العمل، فيمكن بالضغط الأمريكي يسبب ضغط إقليمي على دول المنطقة ويحدث ما لا يحمد عقباه.

العالم مهدد بحرب عالمية

وتوقع، أن الرئيس الروسي بوتين صرح انه اذا تدخلت أمريكا سوف تتدخل روسيا، فالمنطقة مهددة بحرب عالمية.