عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اللواء نصر سالم: إسرائيل تستخدم القنابل الفسفورية المحرمة دوليا بكل خبث ودهاء

اللواء نصر سالم أستاذ
اللواء نصر سالم أستاذ العلوم الإستراتيجية

قال اللواء نصر سالم أستاذ العلوم الإستراتيجية بأكاديمية ناصر العسكرية، إن إسرائيل تستخدم القنابل الفسفورية المحرمة دوليا بكل خبث ودهاء لأن لها ما يؤثر على بنية الإنسان إذا أصيب بها  وتسيب أمراض سرطانية ولذلك فهي محرمة دوليا، وهم اول من استخدامها ضد الفلسطينيين.


واكد، سالم ،خلال لقائه ببرنامج “ مصر جديدة” المذاع على فضائية “ الأى تي سي” تقديم الإعلامية "إنجي أنور" أنهم الإسرائيليون يستخدمون الفسفور الأبيض بشكل بشع، ويأتي هنا دور المجتمع الدولي ليرفض تلك الجرائم  ولكنهم يشجعوا إسرائيل على ذلك ويردعوا أي ازرع مقاومة قد تفكر في التدخل.


وأستطرد، أستاذ العلوم الإستراتيجية بأكاديمية ناصر العسكرية، واذا كانت إسرائيل وصلت فلسطين ليصل لهذا العمل، فيمكن بالضغط الأمريكي يسبب ضغط إقليمي على دول المنطقة ويحدث ما لا يحمد عقباه.

العالم مهدد بحرب عالمية

وتوقع، أن الرئيس الروسي بوتين صرح انه اذا تدخلت أمريكا سوف تتدخل روسيا، فالمنطقة مهددة بحرب عالمية.

محرمة دولي إسرائيل القنابل الفسفورية الفسفور الأبيض الرئيس الروسى أمريكا الفلسطينين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيان عاجل من آرسنال بعد دعم محمد النني للقضية الفلسطينية

تدهور حالته الصحية.. واستبعاد نجم الأحمر من أمم أفريقيا| سخونة أحداث في الأهلي

احترس من هذا الدواء .. الصحة ترد على منشورات التحذير بالسوشيال ميديا|فيديو

بعد إلغاء بطاقات الخصم المباشر .. تحرك عاجل من فودافون مصر

الدكَر يكدّبني| منشور صادم من مرتضى منصور بشأن لجنة حسين لبيب بالزمالك

وزير خارجية إيطاليا يوجه طلبا عاجلا إلى الرئيس السيسي بعد قصف غزة

بالصوت والصورة| حكاية ظهور الغيلان والشياطين في ليبيا.. وهذه قصتها في الإسلام

الصور الأولى لإطلاق حماس لسيدة إسرائيلية وطفليها وهي ترتدي الحجاب |شاهد

ترشيحاتنا

كيف رد السيسي على عرض إسرائيل بالتنازل عن جزء من سيناء للفلسطينيين؟

لجنة الشئون العربية: الاتحاد الأوروبي اتخذ جانبا مسيسا ضد شعوبنا بشكل عام|فيديو

هند الضاوي: أمريكا حولت دفة الصراع من روسيا وأوكرانيا للشرق الأوسط

الجمعة .. اجتماع مرتقب لمجلس الأمن لبحث التصعيد بين إسرائيل والفلسطينيين

فضائح "ميتا".. إنستجرام وتيك توك يخنقان المقاومة الفلسطينية وسط استمرار العدوان الإسرائيلي

مفاجأة من العيار الثقيل خلال ساعات في غزة .. تفاصيل ساخنة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الفرق كبير .. شاهد صورة ياسمين عز بالذكاء الاصطناعي تشعل السوشيال ميديا

مفاجأة .. دراسة تكشف أسبابًا تجعلك تعيش 100 سنة

بقت عروسة.. خطوبة طفلة طيور الجنة تثير الجدل علي السوشيال ميديا |شاهد

حجاب أبيض .. ياسمين صبري تشعل السوشيال ميديا بـ الزي الإماراتي |شاهد

فيديو

مقطع فيديو يثير الجدل لرجل يعيد الأذهان لـ 11 سبتمبر

زلزال شديد يضرب هذه الدولة | هل صدقت توقعات الخبير الهولندي؟

قسمة ونصيب.. تفاصيل انفصال رنا رئيس عن خطيبها بعد أشهر من الارتباط|فيديوجراف

أفيونة التريند.. معلم يرقص ويغني أمام طلابه في سنتر خاص |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

اﻟﻤﺰﻳﺪ