عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محسن صبري يكشف كواليس بدايته الفنية وتفاصيل مشهد أمام محمود المليجي

الفنان والمخرج محسن
الفنان والمخرج محسن صبري

كشف الفنان والمخرج محسن صبري، كواليس بداياته الفنية، قائلا: “كان لدي ستة أوسبعة أعمال قبل فيلم لا تسألني من أنا فى الثمانينات”.

وأضاف الفنان والمخرج محسن صبري، خلال حواره ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، تقديم الإعلامية نهاد سمير، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي: “أول حاجة يعتبر عملتها كان مشهد أمام الأستاذ محمود المليجي، فكانت المخرجة علوية ذكي تري أني لست فقط مخرج جيد ولكن تريد رؤيتي كممثل”.

وتابع الفنان والمخرج محسن صبري، أنه بعد هذا العمل أمام محمود المليجي قامت المخرجة بإختياره بطل فى لحظة إختيار، وكان أول مسلسل كبير ليا ومن خلاله عرفني الناس".

الفنان والمخرج محسن صبري محسن صبري المخرج محسن صبري فيلم لا تسألني من أنا محمود المليجى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه خلال ساعات|تحرك سريع يضرب أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

البشائر خلال ساعات|تحرك عاجل من البنك المركزي والحكومة.. وهذه المفاجأة تنتظر المصريين

فضيحة.. البيت الأبيض يكذب تصريحات بايدن بشأن حماس

بيان عاجل من الجيش الإسرائيلي بشأن الهجوم البري على قطاع غزة

مفاجأة في الذهب.. تعرف على الأسعار اليوم الخميس 12-10-2023

مفاجأة من العيار الثقيل خلال ساعات في غزة .. تفاصيل ساخنة

كيف رد السيسي على عرض إسرائيل بالتنازل عن جزء من سيناء للفلسطينيين؟.. فيديو

ظلمت نفسي.. منشور مؤثر لـ لقاء سويدان بعد صفعها لـ ميدو عادل

ترشيحاتنا

إيلي كوهين لـ بلينكن: لن ننسي دعمكم لنا في أسوأ أيامنا

مدبولي: الدولة تشجع القطاع الخاص ليتولي الدور الريادي في المجتمع

المستشار الألماني: نتواصل مع الرئيس السيسي لبحث تطورات غزة

4 أهداف .. ماذا يحتاج منتخب مصر من معسكر أكتوبر بالإمارات؟

ألمانيا تتخذ أول إجراء عقابي ضد المقاومة الفلسطينية واتهامات قوية لـ إيران

مدبولي: الدولة تتطلع لزيادة عدد المشروعات الخاصة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون بيض.. طريقة تحضير كيك الشكولاته الفاخرة

وصفات سحرية لتطويل الشعر

واقعة غريبة لفتاة تنجو من السرطان لتلقى مصرعها بطريقة مروعة.. اعرف التفاصيل

فص من الثوم على الريق يصنع المعجزات بجسمك

فيديو

بطلة غاوي حب..عبير منير تكشف سر اختفاء ابنتها مريم قورة عن التمثيل

والدتها عبير منير ترد.. حقيقة زواج ملك قورة

مقطع فيديو يثير الجدل لرجل يعيد الأذهان لـ 11 سبتمبر

زلزال شديد يضرب هذه الدولة | هل صدقت توقعات الخبير الهولندي؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أغلى انتصارات أكتوبر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وطوق النجاة الروسي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

اﻟﻤﺰﻳﺪ