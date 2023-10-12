محسن صبري يكشف كواليس بدايته الفنية وتفاصيل مشهد أمام محمود المليجي

كشف الفنان والمخرج محسن صبري، كواليس بداياته الفنية، قائلا: “كان لدي ستة أوسبعة أعمال قبل فيلم لا تسألني من أنا فى الثمانينات”.

وأضاف الفنان والمخرج محسن صبري، خلال حواره ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، تقديم الإعلامية نهاد سمير، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي: “أول حاجة يعتبر عملتها كان مشهد أمام الأستاذ محمود المليجي، فكانت المخرجة علوية ذكي تري أني لست فقط مخرج جيد ولكن تريد رؤيتي كممثل”.

وتابع الفنان والمخرج محسن صبري، أنه بعد هذا العمل أمام محمود المليجي قامت المخرجة بإختياره بطل فى لحظة إختيار، وكان أول مسلسل كبير ليا ومن خلاله عرفني الناس".