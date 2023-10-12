أغانْ وطنية وأفلام.. تعرف على أبرز أعمال الفنان والمخرج محسن صبري

قال الفنان والمخرج محسن صبري، إن سبب توقفه عن تقديم أى أعمال فنية هو أن المخرج الذى بداخله ما زال يلح عليه ولديه موضوعات يريد الشعور بها، معقبا: “لم أتجه للإخراج لأني بالفعل كنت مخرجا منفذا، وكان لدي فيلم كنت أحب أن أعمله فى البداية، وكان يتحدث عن مشاعر النوبيين بعد الهجرة، وذلك الفيلم مثل مصر فى فرنسا”.

وأضاف الفنان والمخرج محسن صبري، خلال حواره ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية نهاد سمير، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي: “بعد هذا الفيلم عملت فيلم آخر اسمه الإنسان والفنار عن قصة حياة عامل من عمال الفنارات، وأصبح لدي حلم وشغف بسينما بها صورة مختلفة وتحكي رواية أخرى، وتوالت الأعمال”.

وتابع: “قمت بعمل سبع أو ثمان أغاني وطنية، منها أغنيتان لفلسطين، وعملت أغنية مع ذكري وعلي الحجار، وأغنية لآمال ماهر، عن قصة استشهادية فلسطينية”.