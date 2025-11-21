القومي لحقوق الإنسان يعلن تخصيص غرفة للصحفيين لمتابعة انتخابات النواب

أعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان عن تخصيص غرفة عمليات إعلامية لتيسير عمل الصحفيين والإعلاميين خلال متابعة انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك بمقر المجلس بالتجمع الخامس.

وتعمل الغرفة على مدار أيام التصويت، وتهدف إلى توفير منصة اتصال مباشرة مع ممثلي وسائل الإعلام، من خلال إتاحة البيانات الرسمية والتقارير الميدانية الصادرة عن المجلس، وتقديم المعلومات المحدثة حول مجريات العملية الانتخابية وملاحظات المتابعة.

كما توفر الغرفة دعمًا لوجستيًا لتسهيل إجراء اللقاءات الصحفية والتلفزيونية، بما يضمن تغطية إعلامية مهنية وفعّالة، ويعكس التزام المجلس بتعزيز الشفافية وتكريس التواصل مع وسائل الإعلام كشريك رئيسي في نقل الواقع الانتخابي بمصداقية.

يأتي إنشاء الغرفة في إطار جهود المجلس القومي لحقوق الإنسان لتعزيز الشفافية ودعم التغطية الإعلامية المهنية للعملية الانتخابية التي انطلقت المرحلة الثانية منها اليوم الجمعة 21 نوفمبر في الخارج.